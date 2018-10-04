"На х*й пішов": Найєм розкритикував лихослівний інцидент Барни з журналістом у Раді (відео)

Найєм заявив, що президентська фракція навіть не попросила вибачення за те, що Барна образив журналіста.

Нардеп Мустафа Найєм натякнув, що Олег Барна має вийти з фракції після того, як він обматюкав журналіста у Раді.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Найєм нагадав, що як 2006 році вдалося виключити з фракції "регіонала" Олега Калашникова за нападки на журналістів.

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"Через дванадцять років ми не можемо дочекатися від президентської фракції навіть вибачень за образи журналіста Олегом Барною", - наголосив депутат.

"Це не ми стали слабшими. Це вони залишилися незмінними і продовжують деградувати. І саме тому вони повинні вийти з фракції і скласти мандат", - додав Найєм.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня народний депутат від БПП Олег Барна обматюкав журналіста Ігоря Колтунова після запитання про кнопкодавство.

"Вам не соромно кнопкодавити? Я бачив, як ви кнопкодавили. Чому ви так вчинили?", - запитав у нього журналіст у кулуарах Ради.

У відповідь Барна сказав: "Ти якого х**на до мене підійшов? На х*й пішов, бігом, пі****с, бл**ь!". "Ти що, нетрадиційної орієнтації?", - додав нардеп.

Художній керівник "Студії Квартал 95" Володимир Зеленський відповів на нецензурні висловлювання Барни на адресу журналісти, запустивши флешмоб #ідітьусраку.