Відповідь нардепу Барні, який обматюкав журналіста: Зеленський запустив флешмоб #ідітьусраку (відео)
Художній керівник "Студії Квартал 95" Володимир Зеленський запустив у Facebook флешмоб #ідітьусраку. Це - відповідь на нецензурні висловлювання нардепа Олега Барни на адресу журналіста в стінах Ради.
"Справедливо, що я від всіх медіа з повторним посланням, але на три букви я не можу послати людину. Це просто непристойно. Та потім я думаю, що ви, хлопці, всі там не поміститеся. А ось ми знайшли для вас тепле, затишне, надійне місце. Тому ідіть у сраку", - звернувся Зеленський до Барни.
Він також закликав українців, щоб вони підтримали цей челендж. Наразі до акції приєднався артист "Студії Квартал 95" Євген Кошовий та гендиректор "1+1 Media" Олександр Ткаченко та інші представники ЗМІ, шоу-бізнесу, а також звичайні громадяни.
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Величезна повага журналісту @igorkoltunov #красавчік !!! На підтримку команди Вови ЗеленсЬкого, браво мужики @zelenskiy_official , Браво Женя @evgenii.koshevoi , Обожнюю та Браво нашій сміливій Олі @polyakovamusic та інші...👏 !! ° ° ° Я підтримую #challenge ,нас має бути багато! Набридло замовчувати !! ° ° ° @verkhovnaradaukrayini #ідітьусраку #депутат #народнийдепутат #верховнарада #політика #зеленський #українапонадусе #слово #слуганарода #стб #одинплюсодин #новийканал #слуганароду #furtick #одинплюсодин #толерантность #повага #полякова #кошевой
Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня народний депутат від БПП Олег Барна обматюкав журналіста Ігоря Колтунова після запитання про кнопкодавство.
"Вам не соромно кнопкодавити? Я бачив, як ви кнопкодавили. Чому ви так вчинили?", - запитав у нього журналіст у кулуарах Ради.
У відповідь Барна сказав: "Ти якого х**на до мене підійшов? На х*й пішов, бігом, пі****с, бл**ь!". "Ти що, нетрадиційної орієнтації?", - додав нардеп.