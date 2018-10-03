Відповідь нардепу Барні, який обматюкав журналіста: Зеленський запустив флешмоб #ідітьусраку (відео)

Зеленський відповів на нецензурні висловлювання Барни на адресу журналісти, запустивши флешмоб.

Художній керівник "Студії Квартал 95" Володимир Зеленський запустив у Facebook флешмоб #ідітьусраку. Це - відповідь на нецензурні висловлювання нардепа Олега Барни на адресу журналіста в стінах Ради.

"Справедливо, що я від всіх медіа з повторним посланням, але на три букви я не можу послати людину. Це просто непристойно. Та потім я думаю, що ви, хлопці, всі там не поміститеся. А ось ми знайшли для вас тепле, затишне, надійне місце. Тому ідіть у сраку", - звернувся Зеленський до Барни.

Він також закликав українців, щоб вони підтримали цей челендж. Наразі до акції приєднався артист "Студії Квартал 95" Євген Кошовий та гендиректор "1+1 Media" Олександр Ткаченко та інші представники ЗМІ, шоу-бізнесу, а також звичайні громадяни.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня народний депутат від БПП Олег Барна обматюкав журналіста Ігоря Колтунова після запитання про кнопкодавство.

"Вам не соромно кнопкодавити? Я бачив, як ви кнопкодавили. Чому ви так вчинили?", - запитав у нього журналіст у кулуарах Ради.

У відповідь Барна сказав: "Ти якого х**на до мене підійшов? На х*й пішов, бігом, пі****с, бл**ь!". "Ти що, нетрадиційної орієнтації?", - додав нардеп.