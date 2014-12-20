Євреї Чехії не хочуть бачити Путіна на форумі щодо Освенцима

В оприлюдненій заяві наголошується, що з огляду на нинішню політичну ситуацію Федерація єврейських громад у Чехії "вважає недоречним візит президента Путіна на акції з нагоди Дня пам’яті жертв Голокосту", які мають відбутись у Празі та Терезині 26-27 січня 2015 року, передає "Радіо Свобода".

Федерація єврейських громад заявляє, що підставою для такого кроку "є реальність, що режим, який запровадив і реалізує Володимир Путін, не дотримується міжнародних угод, є агресивним і окупує силою терени сусідньої держави".

У заяві йдеться, що це рішення було ухвалене 17 грудня 2014 року "значною більшістю" громади. Федерація єврейських общин хотіла донести громадськості, що "із запрошенням російського президента до Праги Федерація не має нічого спільного".

Як повідомляли чеські ЗМІ, президента Володимира Путіна до Чехії на відзначення 70-річчя звільнення Освенцима запросив президент Чехії Мілош Земан. Інформацію про це підтвердив ще 18 листопада речник президента Їржі Овчачек. На Форум, присвячений звільненню Освенцима, Мілош Земан також запросив президентів Великобританії, США та Франції.

Форум, присвячений 70-річчю звільнення Освенцима, організовують Європейський єврейський конгрес у співпраці зі Світовим єврейським конгресом, безпосередньо к Чехії підготовкою проведення Форуму займається Федерація єврейських общин.

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До Праги на пам’ятні акції мають приїхати президенти та голови парламентів багатьох країн, серед запрошених також президент України Петро Порошенко, який вже підтвердив світ візит до Праги.

Нацистський концентраційний табір Освенцим, більше відомий як Аушвіц (Auschwitz), знаходиться у Польщі, у 60-ти кілометрах на захід від Кракова. 27 січня 1945 року концтабір був звільнений військом 107-ї дивізії під командуванням генерал-лейтенанта Василя Петренка. У концтаборі Освенцим упродовж 1941-1945 років загинуло понад 1,4 мільйона людей, з яких переважну більшість становили євреї.

З 1947 року Освенцим перетворений на музей і внесений до переліку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.