Януковича судять його політичні опоненти — адвокат

Горошинський нагадав, що свого часу Інтерпол відмовився оголосити Януковича в розшук, оскільки вважав відповідний запит політичним.

Адвокат екс-президента України Віктора Януковича, який обвинувачується у державній зраді, Олександр Горошинський заявляє, що довіри до судового процесу не може бути, оскільки суд над колишнім главою держави організували його “політичні опоненти”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Горошинський заявив, виступаючи в Оболонському райсуді, де розглядається справа Януковича, з дебатною промовою.

Горошинський пригадав події кінця 2016 року, коли Янукович давав покази через відеоконференцзв’язок у справі екс-”беркутівців”, коли генпрокурор Юрій Луценко зачитав йому підозру. При цьому Горошинський наголосив, що Луценко є політичним опонентом Януковича і тому не може судити про нього об’єктивно.

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Окрім того, Горошинський нагадав, що свого часу Інтерпол відмовився оголосити Януковича в розшук, оскільки вважав відповідний запит політичним.

Також Горошинський критикує суд за те, що він так і не призначив участь у судовому засіданні свідків захисту через відеоконференцзв’язок за посередництва влади Росії.

Окрім того, адвокат Януковича заявив, що у 2014 році відбувся державний переворот, оскільки Турчинова було призначено спікером ще коли Янукович був в країні.