Сенцов написав заяву про припинення голодування - голова ради з прав людини при президентові РФ

За словами Денісової, зараз українець зустрічається зі своїм адвокатом в колонії Лабитнангі.

Голова ради з прав людини при президентові Російської Федерації Михайло Федотов запевнив уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову, що український політв’язень Олег Сенцов написав заяву про припинення голодування.

Про це Денісова повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Український омбудсмен зазначила, що переговорила з радником президента РФ, головою ради при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини Михайлом Федотовим. Він заявив, що володіє інформацією від керівництва Федеральної служби виконання покарань РФ про те, що Олег Сенцов написав заяву про відмову від голодування.

«Причини російський чиновник не знає», - зауважила вона.

За словами Денісової, зараз українець зустрічається з адвокатом в колонії Лабитнангі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 жовтня, заступник директора Федеральної служби виконання покарань Росії генерал-лейтенанта Валерій Максименко заявив, що незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов припинив голодування.

Довідка УНІАН. ФСБ РФ затримала Сенцова в Криму навесні 2014 року, згодом його вивезли до Росії. В серпні 2015 року українського режисера засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів партійних офісів.

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Його утримують у колонії «Білий ведмідь» у Лабитнангі на Ямалі.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. Його стан швидко погіршується, тоді як російські тюремники запевняють, що стан здоров'я Сенцова задовільний.

18 вересня Верховна Рада прийняла постанову №9040 про звернення до норвезького Нобелівського комітету щодо висунення кандидатури Сенцова на здобуття Нобелівської премії миру. Відповідну заяву підтримали 245 народних депутатів із 348, зареєстрованих у сесійній залі.

28 вересня в прес-службі управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомили, що Сенцова вивезли з колонії до міської лікарні на додаткове обстеження та отримання консультацій. З огляду на результати проведеного обстеження, Сенцову провели «корекцію лікування», запевнили в прес-службі. Також на сайті відомства було розміщено фото режисера.

Того ж дня уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що російська сторона стверджує, що стан здоров'я Сенцова стабільний, але офіційного висновку консиліуму лікарів не надає.

4 жовтня адвокат Сенцова Дмитро Дінзе розповів, що стан українського режисера погіршується, в нього розвивається гіпоксія, а в разі погіршення його стану до критичного, Сенцова годуватимуть примусово.