Кличко пожартував про гарячу воду й зізнався: "У мене бойлер" (відео)

На запитання, чи є в нього самого гаряча вода, Кличко відповів: "У мене бойлер".

Міський голова Києва Віталій Кличко каже, що центральне постачання гарячої води буде в разі наявності газу, але радить киянам мати бойлери.

Про це він розповів у розмові з "Українською правдою", яка відбулася 2 жовтня.

Відповідаючи на запитання про гарячу воду, Кличко сказав, що це питання – "до Коболєва" (голови НАК "Нафтогазу" Андрія Коболєва - Ред.).

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"От говорять, що Кличко закрутив крани та виключив гарячу воду. Вибачте, я знову починаю жартувати: "Що потрібно, щоб холодна вода стала гарячою?". Підігріти? Правильно! А чим ми гріємо воду? Газом! А газу нам зараз не дають", – заявив мер.

На запитання, чи є в нього самого гаряча вода, Кличко відповів: "У мене бойлер".

"Раніше у всіх було центральне водопостачання. І ми всі залежали від водопостачання. Але всі ми хочемо незалежності в цьому. Якщо є гаряча вода – дуже добре, якщо немає, можна включити бойлер", – пояснив він.

"Я розумію, що не кожен може це собі дозволити. Але ми всі заручники тієї системи, яка досталася нам у спадок. Вона така", – сказав київський голова.

Кличко сказав, що розуміє Коболєва, "але не можна відстоювати інтереси компанії, не враховуючи інтереси мешканців міста"

На зауваження, що людям не цікаво, хто винен у відсутності гарячої води, мер відповів: "Я готовий це надати, але дайте нам газ! Протягом тижня ми цю проблему вирішимо".

Як відомо, у домівках багатьох киян уже кілька місяців немає гарячої води: у декого з травня, у декого з липня.