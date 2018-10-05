Стало відомо, якого українського дипломата висилають з Угорщини

Нещасливий жереб витягнув Дмитро Керечанин, дипломат з Ужгорода, який працював у консульському відділі.

Міністерство закордонних справ Угорщини висилає з посольства у Будапешті українського дипломата Дмитра Керечанина.

Про це йдеться у статті "Європейської правди" Паспорти нон грата: що буде з українсько-угорськими відносинами після висилки консулів.

"Нещасливий жереб витягнув Дмитро Керечанин, дипломат з Ужгорода, який працював у консульському відділі нашого посольства на посаді першого секретаря", - сказано у повідомленні.

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Як зазначається, український дипломат значною мірою став "стрілочником" у конфлікті Будапешта і Києва.

"Претензій до нього угорська влада не мала, просто треба було покарати когось", - йдеться у статті.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня консула Угорщини у місті Берегове оголошено персоною нон грата. Він має залишити територію України впродовж наступних 72 годин. У відповідь на це Угорщина заявила про вислання українського консула у Будапешті.