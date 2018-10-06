Болгарська православна церква відмовилася обговорювати з РПЦ українську автокефалію

Напередодні голова Верховної Ради офіційно запросив Вселенського патріарха Варфоломія в Україну.

Болгарська православна церква в п'ятницю відхилила заклик РПЦ провести переговори щодо виходу Української православної церкви з-під впливу Москви.

Як повідомляє Reuters, російський патріарх Кирило звернувся до всіх гілок православного світу із закликом обговорити ситуацію навколо церковного життя в Україні.

Проте Священний Синод болгарської церкви, вищий виконавчий орган, заявив, що лист Кирила буде відправлено на розгляд спеціальної комісії, а це, як зазначає агентство, фактично є ухиленням від російської пропозиції.

Читайте такожЧастина архієреїв УПЦ МП також звернулася до Варфоломія з проханням надати автокефалію – Парубій

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент України Петро Порошенко заявив, що він і ієрархи УПЦ КП та УАПЦ вирішили офіційно звернутися до Вселенського патріарха Варфоломія I з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні і просять парламент підтримати це звернення.

19 квітня Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку звернення президента, яке 22 квітня було прийнято до розгляду синодом Вселенського патріархату.

3 вересня Порошенко повідомив, що Вселенський патріархат прийняв рішення надати державам право на створення помісної церкви без урахування позиції Москви.

Напередодні, 5 жовтня, спікер українського парламенту Андрій Парубій офіційно запросив в Україну Вселенського патріарха Варфоломія.