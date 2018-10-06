Яценюк виступає за термінове запровадження постійної міжнародної моніторингової місії на Азові

Арсеній Яценюк наголосив, що українські Військово-морські сили збільшують свою присутність.

Ми не допустимо, щоб Росія заблокувала Азов і Маріуполь. Слід терміново запровадити постійну міжнародну моніторингову місію на Азовському морі.

На цьому наголосив лідер політичної партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк в інтерв’ю "Радіо Свобода" під час свого візиту до Берліна для зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель 5 жовтня.

Він підкреслив, що конфлікт на Азові - "частина плану агресії Росії проти України": "Анексія Криму, далі Донецьк і Луганськ, далі Путін сподівався, що він захопить Маріуполь, Херсон, дійде до Одеси, дотягне повністю ланцюг до Придністров’я".

"Це був початковий план Путіна. Він думав, що його там з короваями будуть зустрічати, а зустріли озброєні українці, які б’ються за свою країну", - сказав він.

План цілком зрозумілий, підкреслив лідер "Народного фронту": "Ізолювати Маріуполь, дестабілізувати його, спробувати реалізувати план захоплення подальших територій України".

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Арсеній Яценюк наголосив, що українські Військово-морські сили збільшують свою присутність, але "вона недостатня, незважаючи на те, що ми відбудували армію". Він зазначив, що Україна воює з ядерною державою, "яка витрачає десятки мільярдів доларів на свої збройні сили".

"Я вважаю, що країни-члени НАТО, а не лише США, мають ухвалити рішення щодо постачання військових суден для охорони Азовського моря. Щодо політичних аспектів, то, звичайно, ми не хочемо ескалації. Але ми не допустимо, щоб Росія заблокувала Азов і заблокувала Маріуполь. Тому я вважаю, що слід терміново запровадити постійну міжнародну моніторингову місію на Азовському морі", - підкреслив Арсеній Яценюк.