Заступник глави СБУ Демчина подав до суду на Ситника

Раніше директор НАБУ заявив, що вуличні акції проти нього замовляє Демчина.

Перший заступник глави Служби безпеки України Павло Демчина подав позов до суду на директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника у зв'язку з його заявами на засіданні комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції, в яких він звинуватив Демчину у причетності до інформаційної кампанії, спрямованої проти нього.

Цю інформацію підтвердила УНІАН речник СБУ Олена Гітлянська.

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«Я, дійсно, звернувся до Солом’янського районного суду міста Києва із позовом до директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Приводом стали голослівні заяви пана Ситника на парламентському комітеті Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції, в яких він прямо звинуватив мене у причетності до інформаційної кампанії, спрямованої проти нього», - процитувала Демчину Гітлянська.

«На момент засідання комітету Всеукраїнська громадська організація «Чесне слово» публічно підтвердила проведення ними публічних акцій з критикою пана Ситника. І він не міг про це не знати. Наголошу, що, як офіцер, у випадку підтвердження судом звинувачень на свою адресу, залишу посаду в СБУ. Чи готовий, відповідаючи за свої абсурдні звинувачення, до такого кроку Артем Ситник? Дуже сумніваюсь. Принагідно зазначу, що СБУ була змушена реагувати й на інші неправдиві висловлювання Ситника, зроблені на засіданні комітету», - зазначив Демчина.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня на засіданні парламентського комітету з питань запобігання та протидії корупції Ситник заявив, що вуличні акції проти нього замовляє Демчина.

«Чому пан Демчина вийшов у публічну площину і почав вчиняти такі акції, які ми зараз спостерігаємо (тоді під будівлею комітету проходила акція проти Ситника, у якій беруть участь декілька десятків осіб — УНІАН)? Насправді, справа не у розслідуванні незаконного збагачення Демчини, а в тому, що ще майже рік тому НАБУ задокументувало корупційну схему в Міграційній службі, яка стосувалася її керівництва. Працівниками СБУ ця спецоперація була зірвана, а подальші події показали, що співробітники СБУ причетні до отримання хабарів за посвідки на проживання для іноземців», - зазначив директор НАБУ.