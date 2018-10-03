Ситник звинуватив заступника голови СБУ Демчину в організації вуличних акцій проти нього

Директор НАБУ пов`язав зазначені акції з розслідуванням Бюро щодо корупції у Міграційній службі.

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник вважає, що вуличні акції проти нього замовляє заступник голови Служби безпеки України Павло Демчина.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ситник заявив на засіданні парламентського комітету з питань запобігання та протидії корупції.

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«Чому пан Демчина вийшов у публічну площину і почав вчиняти такі акції, які ми зараз спостерігаємо (зараз під будівлею комітету проходить акція проти Ситника, у якій беруть участь декілька десятків осіб — УНІАН)? Насправді, справа не у розслідуванні незаконного збагачення Демчини, а в тому, що ще майже рік тому НАБУ задокументувало корупційну схему в Міграційній службі, яка стосувалася її керівництва. Працівниками СБУ ця спецоперація була зірвана, а подальші події показали, що співробітники СБУ причетні до отримання хабарів за посвідки на проживання для іноземців», - пояснив директор НАБУ.

Він додав, що, замість того, щоб викривати злочини про продаж посвідок на проживання, у СБУ зірвали спецоперацію, як і іншу спецоперацію, яка стосувалася грального бізнесу, до кришування якого причетні співробітники спецслужби.

Водночас Ситник запевнив, що «проплачені акції» проти НАБУ та «провокації із зовнішньою рекламою» не зупинять розслідування.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада минулого року в НАБУ заявили, що під час документування «одного з епізодів за участі першого заступника голови ДМСУ оперативники СБУ під керівництвом прокурорів ГПУ незаконно затримали детектива Національного бюро, який працював під прикриттям».

У Бюро стверджували, що посадовці СБУ, «використавши інформацію», яка стала їм відома під час прослуховування телефонних номерів в рамках розслідувань НАБУ (Бюро не має повноважень на автономне прослуховування) «розкрили цю інформацію одному з об'єктів негласних слідчих дій, звівши нанівець піврічну роботу детективів НАБУ, та завербували цю особу для подальшого незаконного тиску та кримінального переслідування працівників Бюро».

Також у НАБУ спростували інформацію ДМСУ про те, що "агент НАБУ" нібито протягом декількох місяців неодноразово пропонував першій заступниці ДМСУ Діні Пімаховій "великі суми хабарів".

У січні цього року заступник керівника САП Володимир Кривенко заявив про можливу причетність працівників СБУ до злочинної схеми у Держаній міграційній службі щодо надання іноземцям громадянства України.