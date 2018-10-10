Українські танки і БТР успішно пройшли випробування і взяті на озброєння армії Таїланду

Про це йшлося під час зустрічі секретаря РНБО Олександра Турчинова з тайськими високопосадовцями.

Українські танки та БТР успішно пройшли всі випробування у Таїланді і взяті на озброєння тайської армії.

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Як повідомили у прес-службі Ради національної безпеки і оборони України, про це йшлося під час переговорів секретаря РНБО Олександра Турчинова з тайськими високопосадовцями, які відбулися в рамках відвідання експозиції на виставці «Зброя та безпека» і в авіакосмічному салоні «Авіасвіт ХХІ».

Зокрема, під час переговорів із заступником командувача ВМС Таїланду адміралом Сангкорном Понгсірі були обговорені питання розширення двосторонньої військово-технічної співпраці.

У РНБО зазначили, що тайські військові висловили зацікавленість новими українськими БТР-4МB1, які, за їхніми словами, «можуть стати основними бойовими машинами морської піхоти Королівства». «За інформацією тайських високопосадовців, придбана в Україні військова техніка та зброя, зокрема, танки та БТР, успішно пройшли всі випробування і взяті на озброєння армії», - йдеться у повідомленні.