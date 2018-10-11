В УПЦ КП не знають кількості архієреїв УПЦ МП, які братимуть участь в об'єднавчому соборі - Філарет

Філарет сподівається, що після об'єднавчого собору до єдиної Української православної церкви приєднуватимуться "десятки" архієреїв з УПЦ МП.

В Українській православній церкві Київського патріархату не знають точну кількість архієреїв від Української православної церкви Московського патріархату, які братимуть участь в об'єднавчому соборі разом з ієрархами Української автокефальної православної церкви.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це предстоятель Української православної церкви Київського патріархату патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет сказав біля Володимирського собору у Києві.

Зокрема, його запитали, скільки ієрархів від Української православної церкви Московського патріархату готові брати участь в об'єднавчому соборі.

"Вони у таємниці тримають", - заявив Філарет.

При цьому, на питання, чи йде мова про десятьох ієрархів московського патріархату, Філарет сказав: "Не знаємо ми, скільки їх. Може десять, може більше десяти. Це на перших парах, а потім я думаю, що будуть приєднуватися десятки", - заявив він.

Окремо у нього уточнили, ким буде Філарет після визнання недійсною анафему Російської православної церкви щодо нього.

"Я був патріархом, є і буду", - наголосив Філарет.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня Філарет заявляв, що об'єднавчий собор буде складатися з 41 архієрея Київського патріархату (УПЦ КП), 12 архієреїв Української автокефальної церкви (УАПЦ) і 10 архієреїв Московського патріархату (УПЦ МП). Він додав, що з 10 архієреїв УПЦ МП, які братимуть участь в об'єднуючому соборі, йому відомі імена двох.