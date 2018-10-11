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Брифінг патріарха Філарета щодо надання Томосу Україні (подію завершено)

18:44, 11 жовтня 2018
Політика
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Патріарх Філарет дає брифінг щодо надання автокефалії Україні / Фото УНІАН

Трансляцію веде Телеканал Прямий.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент Петро Порошенко заявив, що він та ієрархи УПЦ КП та УАПЦ вирішили офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія I з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні та просять парламент підтримати це звернення.

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19 квітня Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку звернення президента, яке 22 квітня було прийнято до розгляду синодом Вселенського патріархату.

3 вересня Порошенко повідомив, що Вселенський патріархат ухвалив рішення надати державам право на створення помісної церкви без урахування позиції Москви.

9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Константинопольського патріархату, на якому можуть затвердити томос щодо автокефалії української православної церкви. Засідання проходить за зачиненими дверима, а його порядок денний офіційно не повідомляється.

Як відомо, у 1997 році патріарху Філарету було оголошено анафему Російською православною церквою. У червні 2018 року він звернувся до Вселенського патріарха Варфоломія та Синоду Константинопольського патріархату з проханням визнати анафему недійсною.

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Новина в сюжеті: Створення помісної церкви в Україні
Теги: #Філарет#автокефалія УПЦ КП