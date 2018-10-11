Брифінг патріарха Філарета щодо надання Томосу Україні (подію завершено)

9-11 жовтня 2018 року в Стамбулі відбувалося триденне засідання Синоду Константинопольського патріархату, на якому вирішувалася доля Томосу щодо автокефалії української православної церкви.

Патріарх Київський Філарет дає брифінг щодо рішення Вселенського патріархату про рішення щодо надання Томосу Україні.

Трансляцію веде Телеканал Прямий.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент Петро Порошенко заявив, що він та ієрархи УПЦ КП та УАПЦ вирішили офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія I з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні та просять парламент підтримати це звернення.

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19 квітня Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку звернення президента, яке 22 квітня було прийнято до розгляду синодом Вселенського патріархату.

3 вересня Порошенко повідомив, що Вселенський патріархат ухвалив рішення надати державам право на створення помісної церкви без урахування позиції Москви.

9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Константинопольського патріархату, на якому можуть затвердити томос щодо автокефалії української православної церкви. Засідання проходить за зачиненими дверима, а його порядок денний офіційно не повідомляється.

Як відомо, у 1997 році патріарху Філарету було оголошено анафему Російською православною церквою. У червні 2018 року він звернувся до Вселенського патріарха Варфоломія та Синоду Константинопольського патріархату з проханням визнати анафему недійсною.