Росія агресивно відреагувала на рішення Константинополя щодо автокефалії української церкви (відео)

У рішенні Константинополя Москва розгледіла легалізацію розколу світового православ'я.

Москва агресивно відреагувала на новини зі Стамбула щодо автокефалії української церкви.

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У Кремлі вбачають у рішенні Константинополя легалізацію розколу світового православ'я, йдеться в сюжеті ТСН.

Почалися погрози: від Російської церкви - розірвати зв'язки зі Вселенським патріархом Варфоломієм, від Московського патріархату - накласти на нього анафему.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня, за результатами засідання Синоду Константинопольського патріархату було оприлюднено рішення, у якому зазначається, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України. Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічний статус предстоятеля УПЦ Київського патріархату Філарета і предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.