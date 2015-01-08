Вночі бойовики накрили вогнем з "Градів" позиції сил АТО - штаб

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

«Незаконні збройні формування, в основному з важкого озброєння – мінометів та артилерії, у тому числі і з «Градів» продовжували провокувати українських військовослужбовців і 8 разів відкривали вогонь по наших позиціях», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, із мінометів та артилерійських систем бойовики тричі обстріляли сили АТО у районі населеного пункту Водяне. Також під мінометний обстріл потрапили донецький аеропорт і населений пункт Піски поблизу нього. Із стрілецької зброї було обстріляно курган Могила-Гостра.

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«Учора близько 19 години незаконні збройні формування двічі відкривали вогонь із реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» по наших позиції поблизу населених пунктів Тоненьке та Кам’янка», - повідомляє прес-центр.

В той же час, починаючи з 02:35 стрілянина на Донбасі стихла.