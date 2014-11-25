500 бойовиків, танки, "Гради" та артилерія перебувають під Докучаєвськом на Донеччині (мапа АТО)

Як передає кореспондент УІНАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«У районі міста Докучаєвська Донецької області зафіксоване перебування до 500 бойовиків, 15 танків, 20 броньованих машин, 6 установок «Град» та 5 артилерійських установок», - зазначив він.

Читайте такожЗа добу в зоні АТО загинув 1 український військовий, 5 - поранені«Сили АТО готові до адекватних дій в разі активізації ворога на цій ділянці», - додав Лисенко.