Бойовики на Донеччині вступили у бій з силами АТО

Про це повідомили у прес-центрі АТО.

З артилерії бойовики обстріляли Опитне, в районі Нікішино працював снайпер. З мінометів обстріляли позиції АТО в районі населених пунктів Опитне, Орлово-Іванівка, Золоте Піски, Полпасна, двічі Авдіївку та новий термінал Донецького аеропорту.

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З реактивної системи залпового вогню «Град» обстріляли населений пункт Піски та Нижнє. Із стрілецької зброї бойовики вели вогонь по метеовежі донецького аеропорта.

Також сьогодні, близько другої години ночі, в районі населеного пункту Староласпа, під час спроби прориву сталося бойове зіткнення українських військових з розвідувально-диверсійною групою противника чисельністю до 10 осіб.

Внаслідок перестрілки знищено двох бойовиків, решта відступили. Інформація щодо кількості поранених бойовиків перевіряється. А о 9 годині ранку відбувся ще один бій в районі населеного пункту Кримське. Перестрілка тривала більше години. Терористи понесли втрати.