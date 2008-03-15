Верховну Раду просять врятувати суди, бо там - завал

Голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО просить голову Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА вжити заходів щодо невідкладного розгляду парламентом подань про обрання на посади суддів безстроково.

Про це йдеться у листі голови В.ОНОПЕНКА до А.ЯЦЕНЮКА, переданому УНІАН прес-службою ВСУ.

Як зазначається у листі, з початку роботи Верховної Ради України VI скликання головою Верховного Суду до парламенту було внесено 442 подання щодо обрання безстроково суддів місцевих та апеляційних загальних судів, а також 5 подань щодо обрання суддів ВСУ. Крім того, велику кількість подань щодо обрання безстроково на посади суддів спеціалізованих судів було внесено головами вищих спеціалізованих судів.

Проте станом на 14 березня 2008 р. Верховна Рада не розглянула жодного з цих подань.

До Верховного Суду надходять звернення голів загальних апеляційних судів, що констатують кризову ситуацію, в якій опинилися деякі суди через закінчення строку повноважень суддів, та порушують питання про необхідність вжиття невідкладних заходів щодо її виправлення, зазначає В.ОНОПЕНКО.

Так, за наявною у Верховному Суді інформацією, у багатьох судах фактично справи розглядає один суддя (Маневицький районний суд Волинської області, Рокитнянський райсуд Київської області, Ульяновський райсуд Кіровоградської області, Липоводолинський райсуд Сумської області, Дворічанський райсуд Харківської області, Великолепетиський райсуд Херсонської області, Білогірський та Новоушицький районні суди Хмельницької області та ряд інших). У понад 30 місцевих судах судочинство здійснюється лише двома суддями.

В.ОНОПЕНКО наголошує на тому, що у значній кількості судів, у тому числі апеляційних, через невирішеність питань обрання суддів на посади є надзвичайно великим навантаження на суддів, які працюють. Це вкрай негативно позначається на оперативності та якості розгляду судових справ.

Якщо питання про обрання суддів безстроково не буде вирішено найближчим часом, то деякі із місцевих судів взагалі не зможуть діяти як судові органи, наголошує голова ВСУ. Зокрема, уже на початку квітня така ситуація реально виникне у Рокитнянському райсуді Київської області, в якому жоден суддя не буде повноважним здійснювати правосуддя.

Через значну кількість вакансій надмірним є також навантаження на суддів Верховного Суду України (до ВСУ надходить до 150 і більше справ та скарг на місяць), що ускладнює діяльність найвищого судового органу в системі судів загальної юрисдикції з виконання покладених на нього повноважень.

Відповідно до ст. 124 Конституції України, правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається, нагадує В.ОНОПЕНКО.

Зупинення, а також істотне ускладнення діяльності судів із зазначених вище причин загрожує підривом правових основ здійснення правосуддя, створює істотні перешкоди для судового захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина, що є порушенням основних засад та принципів правової держави. Крім того, така ситуація негативно позначається на іміджі України і може призвести до збільшення звернень громадян нашої держави до міжнародних судових інстанцій за захистом своїх прав, переконаний голова Верховного Суду.

З огляду на це він просить голову Верховної Ради вжити заходів щодо невідкладного розгляду Верховною Радою подань про обрання на посади суддів безстроково.