У "Правому секторі" вважають, що в Одесі діє кілька терористичних груп підривників

В Одесі діють, як мінімум, дві терористичні групи підривників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник Одеської обласної організації «Правого сектору» Сергій Стерненко сьогодні ввечері у прямому ефірі одеського телеканалу «Медіа-інформ».

«Діють 2 різні групи, як мінімум. Вибухи біля волонтерських офісів і на залізниці здійснили різні групи. Це видно, зокрема, з характеру вибухів. Ми зацікавлені в тому, щоб знайти винних. Тероризму, який зараз починає розгортатися в Одесі, не повинно бути в нашому мирному місті», - заявив Стерненко.

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Під час прямого ефіру ведучий поставив Стерненку запитання про те, чи відповідає дійсності інформація, яка з'явилася 8 січня в деяких місцевих ЗМІ, про те, що «Правий сектор» нібито затримав одного з причетних до терактів в Одесі. Йдеться, зокрема, про те, що затриманого «на гарячому одного з бомбістів, які останні місяці тероризують місто», зловмисника «викриває відеозапис, на якому нібито видно, як він готується підкласти під чиїсь двері нову бомбу».

Стерненко відмовився коментувати дану інформацію, не підтвердивши її і не спростувавши. «Через певні причини я не можу зараз про це говорити», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня 2014 року о 4.30 на вулиці Сегедській в Одесі пролунав вибух, у результаті якого загинув чоловік, який йшов з вибуховим пристроєм. Також були пошкоджені вікна і балкони прилеглих 6 житлових будинків. Потужність вибуху була еквівалентна кілограму тротилу. Вибухи аналогічної потужності сталися 3 і 10 грудня: підірвали магазин «Патріот» і приміщення у бізнес-центрі «Адміральський», в якому розташовувався один з волонтерських офісів з надання допомоги українським військовослужбовцям. (Після даної НП волонтери переїхали в центр міста - на вул. Ланжеронівську.).

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24 грудня стався вибух на Одеській залізниці – під час проходження вантажного поїзда в районі станції «Застава-1», 23 грудня - на вулиці Жуковського, 36, зловмисники підірвали автомобіль, що стояв біля офісу Ради громадської безпеки.

Вночі 3 січня 2015 року на станції Одеса-Пересип машиніст електровоза виявив на 4-й колії під вагоном-цистерною розлив вантажу - газойлю (нафтопродуктів). З'ясувалося, що витік стався через отвір, який знаходилося нижче середини 66-тонного вагона-цистерни. Характер отвору у цистерні мав вибухову природу - в результаті детонації вибухового пристрою конденсованої речовини. У ніч на 5 січня в центрі міста підірвали волонтерський офіс на вулиці Гімназичній, 3.