В ОБСЄ заявили про готовність спостерігати за ротацією «кіборгів» в Донецькому аеропорту

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ОБСЄ, опублікованому 8 січня.

Зокрема, 7 січня в Донецьку полковники українських та російських Збройних сил, їхні команди зі спільного центру з контролю та координації та представник "ДНР" разом зі спостерігачами з ОБСЄ обговорювали потенційну участь моніторингової місії в спостереженні за ротацією українських військ в Донецькому аеропорті.

"Спеціальна моніторингова місія пояснила, що гарантії безпеки від усіх сторін не були дані вчасно для того, щоб проводити спостереження за ротацією 6 січня", - сказано в повідомленні.

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Також відзначається, що місія ОБСЄ запропонувала більш комплексний підхід до можливої наступної ротації українських військових.

Так, в ОБСЄ переконані, що сторони повинні погодити певні процедури та методи, що може допомогти запобігти непорозумінням у майбутньому.