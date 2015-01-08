ОБСЄ: у різдвяну ніч бойовики продовжували порушувати режим припинення вогню

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ОБСЄ, опублікованому 8 січня.

Зокрема, в ньому сказано, що 7 січня український генерал-майор Олександр Розмазнін, який представляє українську сторону в спільному центрі з контролю та координації, в Дебальцеве проінформував спеціальну моніторингову місію, що в попередні 24 години з підконтрольних бойовикам з ”ДНР” територій не припинялися порушення режиму припинення вогню, що в основному мало місце в районі Донецького аеропорту.

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Також на цій зустрічі був присутнім головний представник російських Збройних сил в спільному центрі з контролю та координації щодо дотримання режиму припинення вогню, а також члени терористичних організацій ”Донецька народна республіка” та ”Луганська народна республіка”.

”42 порушення були зафіксовані спільним центром з контролю та координації впродовж 24 годин в період з 8:00 6 січня по 8:00 ранку 7 січня”, - сказано в повідомленні.

У цьому зв`язку українська сторона повідомила, зо зі сторони ”ДНР” було 23 випадки порушення режиму припинення вогню, коли своєю чергою представники ”ДНР” відзначили, що з боку української армії було 19 таких випадків.