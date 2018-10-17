У НАТО підтвердили готовність допомогти Україні зміцнити безпеку сховищ боєприпасів

Альянс вже почав підтримку України, тому що Київ попросив про неї ще у 2017 році.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом питання безпеки складів боєприпасів в Україні.

Це підтвердив DW чиновник Альянсу у вівторок, 16 жовтня. Сама зустріч відбулася напередодні в Брюсселі.

"НАТО готовий продовжувати (наявні) та розглянути подальші шляхи підтримки зусиль України із забезпечення безпеки сховищ боєприпасів", - запевнив співрозмовник DW.

За його словами, Альянс уже почав підтримку України в цьому питанні, бо Київ попросив про неї ще у 2017 році.

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"У 2018 році було схвалено проект трастового фонду з управління безпекою на складах боєприпасів. Були призначені кошти для допомоги Україні досягти стандартів НАТО у цьому аспекті", - уточнив чиновник Альянсу.

Як повідомляв УНІАН, вночі 9 жовтня на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу. З прилеглих територій було евакуйовано понад 12,5 тисяч осіб, закрито повітряний простір в радіусі 30 км, призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту. Наразі проводиться операція з розмінування території у радіусі 10 км від військового арсеналу.

Уряд для подолання наслідків вибухів на військовому арсеналі поблизу Ічні виділив 100 млн грн. За фактом вибухів на арсеналі відкриті два кримінальні провадження – за ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану) та за ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу України.