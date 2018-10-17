Рада сьогодні розглядатиме проект Кодексу України з процедур банкрутства (наживо)
10:28, 17 жовтня 2018Політика
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Також у середу на порядку денному - низка ратифікацій міжнародних угод.
Сьогодні в Раді розглядатимуться зміни до Кримінального кодексу України / фото УНІАН
Сьогодні Верховна Рада України розглядатиме у другому читанні проект Кодексу з процедур банкрутства.
Як передає кореспондент УНІАН, серед законопроектів про ратифікації міжнародних угод, які також будуть на розгляді, ті, які стосуються співпраці з Туреччиною, Великою Британією та Австрією.
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Зокрема, угоди з Туреччиною та Великою Британією стосуються уникнення подвійного оподаткування.
Серед іншого, сьогодні розглядатимуться зміни до Кримінального кодексу України щодо звільнення від кримінальної відповідальності судді, а також низка питань щодо проведення парламентських слухань та затвердження рекомендацій тих слухань, які вже відбулися.
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