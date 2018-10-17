этот материал доступен на русском

Рада сьогодні розглядатиме проект Кодексу України з процедур банкрутства (наживо)

10:28, 17 жовтня 2018
Політика
982 0
Сьогодні в Раді розглядатимуться зміни до Кримінального кодексу України / фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, серед законопроектів про ратифікації міжнародних угод, які також будуть на розгляді, ті, які стосуються співпраці з Туреччиною, Великою Британією та Австрією.

Читайте такожРада провалила зняття недоторканності з Колєснікова

Зокрема, угоди з Туреччиною та Великою Британією стосуються уникнення подвійного оподаткування.

Серед іншого, сьогодні розглядатимуться зміни до Кримінального кодексу України щодо звільнення від кримінальної відповідальності судді, а також низка питань щодо проведення парламентських слухань та затвердження рекомендацій тих слухань, які вже відбулися.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Верховна Рада#засідання