Рада сьогодні розглядатиме проект Кодексу України з процедур банкрутства (наживо)

Також у середу на порядку денному - низка ратифікацій міжнародних угод.

Сьогодні Верховна Рада України розглядатиме у другому читанні проект Кодексу з процедур банкрутства.

Як передає кореспондент УНІАН, серед законопроектів про ратифікації міжнародних угод, які також будуть на розгляді, ті, які стосуються співпраці з Туреччиною, Великою Британією та Австрією.

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Зокрема, угоди з Туреччиною та Великою Британією стосуються уникнення подвійного оподаткування.

Серед іншого, сьогодні розглядатимуться зміни до Кримінального кодексу України щодо звільнення від кримінальної відповідальності судді, а також низка питань щодо проведення парламентських слухань та затвердження рекомендацій тих слухань, які вже відбулися.