У Москві затримали "віце-прем'єра" окупованого Криму - "заступника" Аксьонова - ЗМІ

У так званому комітеті конкурентної політики окупованого Криму проходять слідчі дії. Обшуки за участю співробітників ФСБ проходять у "Кримській залізниці" і в "Службі" автодоріг анексованого півострова.

У Москві затримано "заступника глави" окупованого Криму Сергія Аксьонова, "екс-голову комітету" з питань економічної, бюджетно-фінансової та податкової політики Віталія Нахлупіна.

Про це сказали РБК два джерела, близьких до "керівництва" анексованого Криму і співрозмовник в регіональному управлінні МВС.

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Одні джерела ЗМІ пов'язують затримання Нахлупіна із ситуацією довкола дорожніх тендерів. Він займався дорожнім будівництвом, а також відповідав за реалізацію федеральної цільової програми у частині будівництва доріг.

Офіційно затримання Нахлупіна силовики і так звана влада анексованого Криму поки не коментують.

Джерело РБК в одній з інфраструктурних компаній каже, що обшуки за участю співробітників ФСБ проходять у «Кримській залізниці» і в "Службі" автодоріг Криму. «Все оточено ОМОНом», — сказав він.

Раніше голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов подав в суд через застосування до нього санкцій.