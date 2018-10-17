В УКРОПі заявили про спроби оточення Порошенка зірвати президентські праймеріз партії у Дніпрі

В УКРОПі нагадали президенту, що саме Дніпро став стіною на шляху російської агресії та не пустив її вглиб України.

Президентські праймеріз УКРОПу у Дніпрі намагаються зірвати за вказівкою близького оточення голови держави.

Про це сказано в заяві «Українського об’єднання патріотів».

Внутрішньопартійні вибори, які вже пройшли у дев’ятьох областях України, у Дніпрі мали відбутися 20 жовтня. На захід, який планувався у Дніпровському академічному музично-драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка, збиралися прийти понад 600 укропівців та прихильників партії.

«Очевидно, президенту не сподобалися ці велелюдні демократичні зібрання, на яких його не хвалять. Тож Дніпропетровська обласна рада на чолі з Глібом Пригуновим, членом партії Блок Петра Порошенка «Солідарність», відмовила УКРОПу в оренді приміщення для зустрічі. Саме вона мала погодити договір, що був укладений між центральним офісом партії та театром у Дніпрі. Ми володіємо доказами того, що цей ниций політичний тиск організував народний депутат з найближчого оточення президента», – підкреслили укропівці.

Водночас в УКРОПі нагадали президенту, що Дніпро – це місто, в якому зародилася партія. Саме Дніпро став стіною на шляху російської агресії та не пустив її вглиб України.

«Тому блокування віча УКРОПу у Дніпрі ми розцінюємо як чергове свідчення того, що влада боїться патріотів більше, ніж Путіна, і своїми руками підігріває реванш прокремлівських сил», – зауважили в «Українському об’єднанні патріотів».

Окрім того, в політсилі зазначили, що переносять президентські праймеріз у Дніпрі на 11 листопада та попереджають владу: тисячі прихильників «Українського об’єднання патріотів» з усіх куточків держави готові зібратися просто на центральній площі міста, якщо приміщення для політичної сили будуть закриті.

«Пане президенте, вам не залякати патріотів! Янукович свого часу також блокував приїзд опозиційних політиків у свою вотчину – Донецьк, а у відповідь отримав революцію та вигнання. Не повторюйте його помилок хоч у цьому!» – додали укропівці.