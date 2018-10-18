Руйнація їхніх сподівань: Турчинов дав оцінку "воланням та погрозам" з боку російської еліти

Секретар РНБО запевняє, що Україна і надалі готова протистояти російській агресії та захищати своє право бути вільною, незалежною та європейською країною.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов вважає, що погрози російської політичної еліти Україні - це руйнація її сподівань на можливу перемогу проросійських сил на президентських і парламентських виборах, які відбудуться в 2019 році.

Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, про це йдеться у коментарі Турчинова з приводу заяви Держдуми РФ, яку він назвав свідченням неадекватної агресивності та боягузтва російської політичної еліти.

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Зокрема, за його словами, в Україні немає жодного загострення ситуації, на яке посилаються у своїй заяві російські депутати. «Є тільки осіннє загострення в головах російського військово-політичного керівництва», - сказав Турчинов.

Як наголосив секретар РНБО, Українська держава виконує всі взяті на себе міжнародні зобов’язання і дійсно стала авангардом протистояння «на всіх можливих фронтах і напрямках» російській агресії.

«Боягузливо ховаючись за свій ядерний потенціал, яким Путін сьогодні вчергове погрожував, обіцяючи знищити цивілізований світ, російські депутати перейшли до прямих погроз Україні, але ці погрози викликають не страх, а презирство до їх авторів», - сказав він.

На думку Турчинова, однією з причин чергової хвилі «волань та погроз російської політичної еліти є руйнація сподівань на можливу політичну перемогу реваншистських політичних сил на президентських та парламентських виборах в Україні».

«Наша держава готова протистояти російській агресії та захистити своє право бути вільною, незалежною та європейською країною!» - підсумував секретар РНБО.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня Держдума РФ ухвалила заяву, в якій покладає на Україну «історичну відповідальність за курс на розрив» двосторонніх відносин. Російські парламентарії також виступили проти створення помісної української православної церкви і пообіцяли «адекватну відповідь» у разі спроби звільнити ОРДЛО.