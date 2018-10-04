Дії Угорщини стосовно України сприяють подальшій агресивній політиці Росії - Турчинов

Секретар РНБО переконаний, що дії угорської влади симетричні з діями російського військового і політичного керівництва.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявляє, що дії Угорщини, спрямовані на перешкоджання розвитку відносин України з Європейським Союзом і НАТО, сприяють подальшій агресивній політиці Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов сказав на спільній прес-конференції з керівником Бюро національної безпеки Республіки Польща Павелом Солохом у Києві.

"Що стосується проблеми, яка виникла з Угорщиною, вона виникла не вчора, не сьогодні. На превеликий жаль, протягом останнього року угорські політики робили багато для того, щоб загальмувати співпрацю України з НАТО", - зазначив Турчинов.

Він нагадав, що формальною причиною для таких дій стало невдоволення з приводу мовних положень закону про освіту, ухваленого рік тому Верховною Радою.

«Але я хочу підкреслити, що український парламент, український уряд діє відповідно до взятих на себе зобов'язань, в тому числі й рекомендацій Венеціанської комісії», - наголосив Турчинов.

Читайте також"Реакція Угорщини абсолютно неадекватна": Клімкін прокоментував висилку українського консула в Будапешті

"І, на превеликий жаль, головна мотивація, на моє переконання, угорських політиків - це все-таки спроба підняти свій внутрішньополітичний рейтинг за рахунок таких популістських, навіть провокативних дій", - підкреслив він.

Разом з тим він наголосив, що «останні дії і заяви угорських політиків, на превеликий жаль, повністю симетричні з діями і заявами російського військового і політичного керівництва».

"І вважаю, що вони діють не на користь єдності і безпеки Європи, а сприяють подальшій агресивній політиці Росії", - заявив Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які живуть в Україні, через положення закону про освіту, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.

Зокрема, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вимагав від України внести зміни до закону про освіту та відкласти його реалізацію до 2023 року, інакше Будапешт блокуватиме важливі для України зустрічі на рівні Європейського Союзу та НАТО.

Крім того, після ситуації з таємною роздачею українцям угорських паспортів міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, Україна може вислати угорського консула з Берегового і не відступиться від реалізації проукраїнської політики на Закарпатті.

Своєю чергою Сійярто висловився з погрозами вдатися до нових заходів з перешкоджання європейській та євроатлантичній інтеграції України.

Сьогодні, 4 жовтня, консула Угорщини у місті Берегове було оголошено персоною нон грата. Він має залишити територію України впродовж наступних 72 годин.

У відповідь Угорщина заявила про вислання українського консула у Будапешті.