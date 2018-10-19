Іванчук зробив неймовірні речі для ухвалення реформаторського Кодексу з банкрутства - Максим Нефьодов

Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов подякував голові Комітету Верховної Ради з питань економічної політики, заступнику керівника фракції "Народний фронт" Андрію Іванчуку за плідну співпрацю з Урядом та титанічну роботу, яку той провів для того, щоб прогресивний та реформаторський Кодекс з процедур банкрутства був ухвалений Верховною Радою.

Про це він заявив під час години запитань до Уряду у Верховній Раді.

"Окремо хочу відзначити і подякувати за вчорашнє результативне голосування за новий Кодекс з процедур банкрутства – законопроект №8060. Я вдячний колективу авторів, я вдячний пану Іванчуку. Він зробив неймовірні речі, аби цей закон був прийнятий", - заявив заступник міністра.

"Головна новаторська ідея цього кодексу в тому, аби підприємства могли результативно входити в санацію і виходити з неї, щоб банкрутство було захистом від кредиторів – так, як це відбувається у всьому цивілізованому світі", - наголосив Нефьодов.

Він нагадав, що досі у цьому питанні було багато зловживань, зокрема тоді, коли "арбітражні керуючі наживались на збанкрутілих об’єктах і продавали їх за безцінь на якихось кишенькових майданчиках, за якими важко слідкувати".

Тому Максим Нефьодов висловив сподівання, що вже за кілька місяців, як це передбачено прикінцевими положеннями Кодексу, вони зможуть запустити реалізацію цього майна через майданчик "Prozorro Продажі".

"Я хочу ще раз подякувати пану Іванчуку за справді титанічну роботу, тому що це реальна правда. Так само, як ми дуже успішно співпрацювали по приватизації (з Комітетом з питань економічної політики на чолі з Андрієм Іванчуком. - Ред.), і закон, який вийшов з комітету, був кращий, ніж закон, який туди зайшов. І я впевнений, що ми зможемо зробити в економічному плані ще дуже багато", - підсумував Нефьодов.