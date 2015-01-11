Порошенко і Меркель обговорять у Парижі шляхи вирішення ситуації на Донбасі

Президент України Петро Порошенко та канцлер Німеччини Ангела Меркель домовилися провести 11 січня в Парижі коротку зустріч задля подальшої координації зусиль із врегулювання ситуації на Донбасі.

Відповідної домовленості досягнуто під час телефонної розмови у суботу ввечері, повідомляє прес-служба Президента України.

У повідомленні зазначається, що обидва лідери візьмуть участь у Марші єдності, ініційованому президентом Франції Франсуа Олландом для вшанування пам’яті жертв терористичних актів, що відбулись в Парижі 7 та 9 січня та демонстрації єдності проти викликів тероризму та нетерпимості.

Крім того, співрозмовники обговорили шляхи мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Порошенко констатував різку ескалацію конфлікту та недотримання режиму припинення вогню з боку бойовиків. Президент України також повідомив про різке збільшення військової техніки та сучасного озброєння, яке надійшло з боку російського кордону.

Порошенко наголосив, що прогрес у мирному врегулюванні може бути досягнутий лише за умов закриття кордону, виведення військ та відведення військової техніки, а також звільнення заручників.

Читайте такожМеркель попередила Європу про ймовірну загрозу від РосіїПорошенко та Меркель висловилися за проведення найближчим часом зустрічі Тристоронньої робочої групи для узгодження позицій по виконанню Мінських домовленостей всіма сторонами.

Президент України також зазначив, що питання політичного діалогу з мешканцями Донбасу може бути реалізоване через проведення місцевих виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей за українським законодавством. На переконання Порошенка, легітимно обрані лідери Донбасу представлятимуть інтереси його мешканців та зможуть взяти участь у процесі конституційної реформи та децентралізації.

Також Порошенко та Меркель обговорили гуманітарну ситуацію на Донбасі. Президент України повідомив про доставку першої партії української гуманітарної допомоги, яка була успішно розповсюджена серед мешканців Донбасу, проте, на жаль, її подальша доставка була знову заблокована бойовиками, що також суперечить Мінським домовленостям.