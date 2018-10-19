Прокуратура Криму передала арештоване судно "Норд" до АРМА

Рішення ухвалено з метою збереження бюджетних коштів, які витрачаються на утримання арештованого судна на території морського порту «Бердянськ».

Прокуратура Автономної Республіки Крим сьогодні передала арештоване судно "Норд" Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Як повідомила прес-служба прокуратури АРК, речовий доказ у кримінальному провадженні - судно СЧС «Норд» (бортовий номер Ч-13-0057) передано Агентству з розшуку та менеджменту активів на виконання ухвали Херсонського міського суду Херсонської області.

"Мета передачі судна – здійснення всіх заходів з управління з метою збереження чи збільшення вартості активів або передачі активів в управління на підставі договору управління чи розпорядження, або реалізації відповідних активів з подальшим розміщенням готівкових коштів на рахунках у державних банках до закінчення кримінального провадження", - зазначив начальник управління прокуратури АР Крим Євген Комаровський.

Зазначене рішення ухвалено з метою збереження бюджетних коштів, які витрачаються на утримання арештованого судна на території морського порту «Бердянськ».

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Як повідомляв УНІАН, 25 березня українські прикордонники затримали в Азовському морі риболовецьке судно «Норд». Судно, зареєстроване на тимчасово окупованій території АР Крим, йшло під прапором Росії. На його борту перебував екіпаж у складі 10 осіб, у всіх були паспорти громадян РФ.

Капітану судна «Норд» Володимиру Горбенку, який забезпечив незаконний виїзд екіпажа з окупованого Криму з метою промислового вилову риби, загрожує до 5 років позбавлення волі. Він обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 249 (незаконний рибний промисел) та ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду-виїзду з тимчасово окупованої території України) Кримінального кодексу.

18 липня заступник начальника управління прокуратури АР Крим Єгор Ребров заявив, що екіпаж «Норду» може вільно повернутися до Криму за українськими паспортами, виданими до окупації півострова Росією.

4 жовтня прокуратура направила обвинувальний акт щодо капітана судна «Норд» до Апеляційного суду м. Києва для визначення підсудності.