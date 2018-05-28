"Зробимо цап-драп": РФ оголосила в міжнародний розшук українських прикордонників, які затримали судно "Норд"

25 березня українські прикордонники затримали в акваторії Азовського моря риболовне судно під прапором Росії.

У Росії оголосили українських прикордонників, які затримали кримське судно "Норд", порушниками закону і оголосили їх у міжнародний розшук.

Про це заявив глава кримського управління ФСБ" Віктор Палагін, передає "РИА Новости".

"Вони, природно, знаходяться в Україні, але як тільки вони перетнуть кордон, там ми їх цап-драп — і будемо саджати за діяльність, в якій вони в даний час уподібнилися до сомалійських піратів", - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, 25 березня українські прикордонники затримали в акваторії Азовського моря риболовне судно під прапором Росії. Прокуратура Автономної республіки Крим порушила кримінальне провадження за фактом виходу судна «Норд» із закритого Києвом порту анексованої Керчі.

Приморський районний суд Маріуполя оштрафував громадян України, членів екіпажу заарештованого керченської судна «Норд», але їх адвокати оскаржили це рішення.

Пізніше члени екіпажу кілька разів намагалися залишити материкову частину України, але з наявними у них паспортами громадян Росії це на законних підставах зробити неможливо. Двоє членів екіпажу корабля «Норд» «обманним шляхом виїхали з України в Білорусь».

У відповідь на затримання «Норда» управління ФСБ Росії в анексованому Криму порушило кримінальну справу стосовно співробітників Держприкордонслужби України, які затримали судно в Азовському морі. Українські прикордонники назвали це «тиском на Держприкордонслужбу України».

Із липня 2014 року уряд України офіційно припинив функціонування всіх портів анексованого Росією Криму, гавані півострова закриті для міжнародного судноплавства. За період із 1 серпня 2017 року по 31 січня 2018 року до закритих портів Криму зайшло 591 судно-порушник.