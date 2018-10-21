Астролог склав прогноз ймовірності морської війни між Україною і Росією

Путін не піде на загострення на морі до виборів в Україні.

Не зважаючи на те, що ситуація в Чорному і Азовському морях загострюється, війна між Росією і Україною на морях не спалахне.

Про це в коментарі "Главреду" заявив астролог Влад Росс.

"У найближчий рік – війни не буде. Ніякої ескалації на морях не варто очікувати, поки в Україні не пройдуть вибори президента і парламенту. Така війна не в інтересах Росії і точно не в інтересах України", - розповів він.

За його словами, навіть якщо щось подібне станеться, флот НАТО увійде в Азовське море, а Путін в такому випадку діяти не наважиться.

"Точно так само, як в Сирії: Путін на словах був крутий, але бомбити останній форпост повстанців він не наважився", - зазначив Росс.

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Астролог додав, що Україна, незважаючи ні на що, зуміє зберегти контроль над Чорним і Азовським морями.

"Принаймні, в найближчий рік вона зуміє контролювати половину Азовського моря. Природно, вона також буде контролювати акваторію моря поблизу Одеси, Миколаєва, Іллічівська, Херсона і т. д.", - додав експерт.

Він зазначив, що найнебезпечніший період для України і Росії був у серпні 2018 року, і Путін, принаймні до виборів, на військове загострення в Україні не піде.

"Небезпека позаду. Загроза з моря була у серпні. Але все обмежилося лише окремими діями Росії в Азовському морі. Зараз Путін чекає, щоб Тимошенко чи Бойко – перемогли на виборах в Україні. А якщо так станеться, то навіщо йому починати якісь війни, коли його "фішка" може виграти вибори в Україні? Хоча Тимошенко і не зовсім "фішка" Путіна, але в будь-якому випадку для нього це непоганий варіант", - резюмував Росс.