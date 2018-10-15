Екс-депутат Держдуми розповів, чи варто Україні боятися війни на Чорному та Азовському морях

На думку депутата, старі договори про використання Азовської акваторії давно невигідні Україні.

Відомий російський опозиційний політик і екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов прокоментував необхідність розриву договорів з Росією з приводу спільного використання акваторії Азовського моря.

Про це повідомляє "Главред".

"Як ви, напевно, знаєте, я завжди виступав і виступаю за те, щоб називати всі речі своїми іменами і війну називати війною, Договір про дружбу оголосити нечинним ще в 2014 році, коли розпочалася агресія, і т. д. Проте конкретний договір по Азовському морі написаний і фіксує положення справ, при якому Крим − український. І тому його денонсація Україні невигідна", − сказав він.

Пономарьов вважає, що російська сторона будівництвом Керченського (Кримського) мосту фактично денонсувала такі договори.

"І ви помиляєтесь, кажучи, що Росія діє згідно з договорами. Саме Росія порушила цей договір, і коли будувала Кримський міст, і коли зараз фактично вирішує, хто може пройти через Керченську протоку, а хто - ні. Якраз цей договір їй це забороняє, а розрив його призведе до того, що, виходячи з російського розуміння − "Крим російський", їй будуть розв'язані руки в тиску на українські суду", − заявив екс-депутат.

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Крім того, Пономарьов прокоментував можливість військових дій в акваторіях Чорного і Азовського морів.

"Війна можлива тільки тоді, коли можливйи опір. А в України фактично немає флоту, який міг би протистояти російському. Тому воювати на морі там особливо нема кому. Думаю, що наростити військово-морський потенціал для України буде дуже дорогим і нешвидким заходом, тому скоріше варто замислюватися (знаю, що про це думають) про зміцнення берегової оборони", − підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, екс-депутат Держдуми сказав, коли налагодяться стосунки України і Росії.