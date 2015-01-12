Савченко не збирається припиняти голодування - адвокат

Про це у Twitter написав її російський адвокат Марк Фейгін.

"Вийшов від Надії Савченко. Ну, вона не відмовиться від голодування. На жаль", повідомив Фейгін.

Вообщем, Надежда Викторовна продолжит голодать, ожидая решения своей судьбы сначала в Астане, на встрече глав государств и 26 января в ПАСЕ — Mark Feygin (@mark_feygin) January 12, 2015

Разом з тим, інший адвокат Савченко, Микола Полозов зазначив, що "за місяць голодування вона втратила більше 12 кг ваги, але не втратила своєї стійкості і віри у перемогу".

Читайте такожСША стурбовані переведенням Савченко в одиночну камеру - Держдеп Як повідомляв УНІАН, Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли до Росії, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів.

27 жовтня Басманний суд Москви продовжив термін утримання Савченко під вартою до 13 лютого 2015 року. 22 грудня Московський міський суд відхилив апеляційну скаргу захисту Савченко, і залишив її під вартою. Її утримують у московському СІЗО. 15 грудня Савченко оголосила голодування у зв'язку з недопуском до неї лікаря.

26 жовтня на позачергових парламентських виборах Савченко було обрано народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада закликала міжнародні організації та міжпарламентські асамблеї сприяти звільненню Савченко і делегувала її в ПАРЄ.