У ЦВК розповіли про можливі проблеми з реєстрацією Савченко народним депутатом

Центральна виборча комісія не бачить проблем з реєстрацією народним депутатом 8-го скликання української льотчиці Надії Савченко, проти якої у Росії незаконно порушено кримінальні справи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник голови ЦВК Андрій Магера заявив сьогодні журналістам.

"По реєстрації я не бачу серйозних проблем відносно Савченко. Проблеми можуть виникнути на етапі складання присяги у Верховній Раді", - сказав Магера, зазначивши, що, відповідно до положень Конституції, якщо обраний депутат не складає присягу у парламенті, то втрачає депутатський мандат.

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Магера також додав, що ЦВК ніколи ні для кого не робила винятків.

При цьому Магера зауважив, що Савченко може подати заяву щодо подовження терміну її реєстрації народним депутатом.

"Вона може подати таку заяву у зв'язку з тим, що їй зараз складно подати всі необхідні документи для реєстрації, і ЦВК може піти їй назустріч, надавши їй більший термін, а не 20 днів, для того щоб вона подала такі документи", - сказав Магера.

На запитання журналістів, чи може замість Савченко відповідну заяву подати партія "Батьківщина", за списками якої льотчиця була обрана депутатом, Магера відповів: "Вона може подати особисто, але у даному випадку вона особисто не подасть. Це право вона не зможе реалізувати, але від її імені заяву можуть передати адвокати, від партії також можуть таку заяву принести, оскільки партія її висувала, і ЦВК може встановити якийсь термін. До речі, у законі не визначено, який може бути термін продовження. Теоретично і на рік може бути продовжено", - сказав Магера.

У той же час він зазначив, що при ухваленні рішення комісія виходитиме зі змісту заяви Савченко, якщо така надійде.

"Я особисто пішов би назустріч і, якщо б вона попросила, скажімо, 60 днів, я б погодився, але рішення з цього приводу буде приймати лише ЦВК колегіально", - наголосив Магера.

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Як повідомляв УНІАН, Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі, а потім її переправили до Росії. Там льотчицю звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів під Луганськом. З середини липня вона перебувала під арештом у воронезькому СІЗО. Потім Савченко перевели з Воронежа до Москви для проведення психіатричної експертизи.

27 жовтня Басманний суд Москви за клопотанням слідства продовжив термін утримання Савченко під вартою до 13 лютого 2015 року.

28 жовтня Слідчий комітет РФ порушив нову кримінальну справу щодо Савченко - за незаконний перетин державного кордону.

26 жовтня на позачергових парламентських виборах Савченко була обрана народним депутатом за списками партії «Батьківщина».