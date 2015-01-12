В Києві невідомі підпалили офіс райкому КПУ

"Молодчики в масках розбили вікно в будинку на бульварі Вернадського, 63 і кинули всередину коктейль Молотова. У цій 5-поверховій будівлі розміщений Святошинський районний комітет КПУ", - йдеться в повідомленні прес-служби партії.

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В прес-службі повідомили, що відповідальність за злочин узяли на себе члени націоналістичного руху "Реванш", які розмістили у соцмережах відео підпалу офісу КПУ.