РПЦ відповіла Константинополю на заяву про відсутність вибору

У РПЦ заявили, що не зобов'язані підпорядковуватися Константинопольському патріарху.

Секретар відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату Ігор Якимчук заявив, що РПЦ не зобов'язана підпорядковуватися рішенням Вселенського патріархату.

Він не погодився з позицією Варфоломія про те, що Константинополь має виняткові права, передає РБК.

"Православний Вселенський собор не передбачає особливих привілеїв для Константинопольського патріархату. Крім привілеїв честі, не дають будь-яких владних повноважень поза межами цієї церкви. Відповідно, ніякої потреби підпорядковуватися рішенням Константинополя ні в РПЦ, ні в будь-якої іншої немає", — переконаний Якимчук.

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Нинішню лінію поведінки Варфоломія представник РПЦ охарактеризував як «неправославну католицьку», коли одному з предстоятелів присвоюються якісь особливі повноваження. «Російська церква не згодна з таким підходом. Він порушує чистоту православної віри», — вважає він.

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що російській стороні доведеться так чи інакше прийняти рішення Константинополя щодо українського церковного питання. «Подобається чи ні нашим російським братам, рано чи пізно вони будуть дотримуватися рішень, які прийняв Вселенський патріарх, тому що у них немає іншого вибору», – заявив він.

Нагадаємо, 11 жовтня за результатами засідання Синоду було оприлюднено рішення, в якому йдеться, що Вселенський Патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкви України. Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату Філарета і предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

Російська православна церква у відповідь ухвалила рішення про повне припинення євхаристійних відносин з Константинопольським Патріархатом, а також визнала Константинопольського патріарха Варфоломія розкольником.