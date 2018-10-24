У політика, який оголосив про похід у президенти України, народився син (фото)
17:16, 24 жовтня 2018Політика
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Дружина Мішеля Терещенка народила сина.
Мішель Терещенко знову став батьком / фото facebook.com
Мішель Терещенко, екс-мер міста Глухів, знову став батьком. Його дружина народила сина.
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Про це у Facebook повідомив друг родини Юрій Покиньборода. "Позавчора Мішель Терещенко з друзями забрав з пологового будинку дружину Олену та сина, який народився в Києві, в Україні, а не в США або Франції", - йдеться у його повідомленні.
1 жовтня міський голова Глухова Сумської області Мішель Терещенко заявив, що прийняв рішення балотуватися на посаду президента України.
Терещенко одружився у 2016 році. Його дружина Олена - колишній депутат Київської міської ради, радник міського голови Глухова.
У Мішеля Терещенка від попереднього шлюбу є син і донька, які живуть у Франції.
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