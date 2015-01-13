Депутати створили ще два міжфракційні об'єднання

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Верховної Ради України Володимир Гройсман на засіданні парламенту.

Він також повідомив про створення міжфракційного депутатського об'єднання “Забезпечення прав людини”, головою якого обрано народного депутата Олександра Фельдмана (позафракційний).

Читайте такожУ Раді створили ще чотири міжфракційних об'єднанняЯк повідомляв УНІАН, сьогодні Рада розгляне президентський законопроект про забезпечення права на справедливий суд та звернення до ПАРЄ щодо звільнення української льотчиці Надії Савченко.