Російських військових будуть навчати в "єдиному віртуальному бойовому просторі"

"Міністерством оборони проводиться робота по створенню мережі центрів міжвидової бойової підготовки військ. Планується, що такі центри з'являться у кожному військовому окрузі", - нагадав Шойгу на першому селекторній нараді в цьому році, пише РИА Новости.

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За його словами,матеріально-технічна база центрів дозволить проводити повномасштабну міжвидову підготовку військ, скоротити терміни бойового злагодження, а також підвищити готовність угруповань до виконання бойових завдань.

"Передбачається, що до 2020 року всі центри будуть пов'язані єдиним віртуальним бойовим простором. В результаті ми зможемо моделювати оперативно-тактичну обстановку на будь-якому операційному напрямку, незалежно від місць дислокації частин і підрозділів", - повідомив міністр, зазначивши, що це повинно істотно підвищити якість їх підготовки.

Першим повинен відкритися центр підготовки у Муліно (Нижегородська область). На його базі планується щорічно навчати до 30 тисяч військовослужбовців з використанням в навчальній програмі комп'ютерних технологій, імітаторів, новітніх тренажерів, що дозволяють вибудовувати тривимірні просторові моделі і практично будь-яку тактичну обстановку на полі бою.

Після зриву угоди з німецькою компанією з-за санкцій Росія оснащує центр своїми силами. Будівництво планувалося завершити до кінця 2014 року.