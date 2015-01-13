Російських військових будуть навчати в "єдиному віртуальному бойовому просторі"
Центри міжвидової бойової підготовки з'являться у кожному військовому окрузі Росії і до 2020 року будуть пов'язані єдиним віртуальним бойовим простором, повідомив глава Міноборони РФ Сергій Шойгу.
"Міністерством оборони проводиться робота по створенню мережі центрів міжвидової бойової підготовки військ. Планується, що такі центри з'являться у кожному військовому окрузі", - нагадав Шойгу на першому селекторній нараді в цьому році, пише РИА Новости.
Читайте такожРосія продовжує озброювати Крим: створено ще сім з'єднань і вісім військових частин
За його словами,матеріально-технічна база центрів дозволить проводити повномасштабну міжвидову підготовку військ, скоротити терміни бойового злагодження, а також підвищити готовність угруповань до виконання бойових завдань.
"Передбачається, що до 2020 року всі центри будуть пов'язані єдиним віртуальним бойовим простором. В результаті ми зможемо моделювати оперативно-тактичну обстановку на будь-якому операційному напрямку, незалежно від місць дислокації частин і підрозділів", - повідомив міністр, зазначивши, що це повинно істотно підвищити якість їх підготовки.
Першим повинен відкритися центр підготовки у Муліно (Нижегородська область). На його базі планується щорічно навчати до 30 тисяч військовослужбовців з використанням в навчальній програмі комп'ютерних технологій, імітаторів, новітніх тренажерів, що дозволяють вибудовувати тривимірні просторові моделі і практично будь-яку тактичну обстановку на полі бою.
Після зриву угоди з німецькою компанією з-за санкцій Росія оснащує центр своїми силами. Будівництво планувалося завершити до кінця 2014 року.