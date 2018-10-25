Глава МЗС наголошує, що Росія намагається використовувати українських бранців як "товар".

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що українське зовнішньополітичне відомство може не володіти інформацією про всіх українських політичних в'язнів, що незаконно утримуються у російських в'язницях.

Про це дипломат сказав на прес-конференції в Українському католицькому університеті у Львові.

"Я дуже чесно кажу, що ми, насправді, можемо не знати про деяких політичних в'язнів в російських в'язницях. Тому, говорячи про точну кількість, ми зараз рахуємо, що їх більше 70. Вони перебувають на території Росії, і вони перебувають на території окупованого Криму", - наголосив Клімкін.

"Ми маємо механізм, це спеціальна платформа щодо політичних в'язнів у нас в МЗС, де ми розглядаємо все відкрито - це і родичі політичних в'язнів, це і наші неурядові організації, і правозахисники", - заявив він.

Також Клімкін додав, що список українських політв'язнів час від часу поповнюється новими іменами. "Остання платформа, яка відбулася позаминулої п'ятниці, ми доповнили цей список двома політичними в'язнями. Це постійний процес насправді. Маємо про це казати", - пояснив міністр.

Читайте такожЗ Кремля не надійшло жодного позитивного сигналу щодо звільнення політв'язнів - Геращенко

"Стосовно звільнення, ви прекрасно розумієте, Росія використовує наших політв'язнів як, якщо хочете, товар. Намагається гратись цим з нашими друзями і партнерами як засіб тиску, і буде 100% намагатися використовувати це перед наступними виборами - президентськими і парламентськими. Тобто, це абсолютно свідома стратегія з боку Росії, і саме це на сьогодні створює найбільшу перепону для того, щоб досягти прогресу", - заявив Клімкін.

Крім того, він зазначив, що українська сторона буде реагувати на вирок Верховного суду Росії щодо визнання законним рішення "суду" в окупованому Криму стосовно засудження до 8 років колонії суворого режиму громадянина України Євгена Панова, звинуваченого в "підготовці диверсій" на півострові.

Клімкін додав, що Україна намагається визволити усіх українських громадян, які стали політичними в'язнями через дії Росії.

"Це і консульська підтримка, це і те, що маємо зробити - політична реакція і відповідна взаємодія з нашими партнерами", - запевнив він.

Окремо глава МЗС наголосив, що з турецькою стороною відбувається співпраця з метою звільнення українських громадян, які затримані і засуджені Російською Федерацією.

"Звичайно, про це були розмови і з президентом Туречини. Ви знаєте, що він допомагав у звільненні Ахтема і Ільмі. Зараз ми це продовжуємо, дуже тісно контактуємо. У турецької сторони є відповідний список", - сказав Клімкін.

Він додав, що не казатиме про те, які вживаються кроки і про який список йде мова, але запевнив, що українська сторона "дуже щільно" взаємодіє з турецької стороною.

Також він додав, що Україна співпрацює як з усіма друзями і партнерами в Європейському Союзі, Сполученими Штатами Америки, так і з різними церквами та релігійними представниками. "З усіма, хто може реально робити тиск на Росію", - підкреслив Клімкін.