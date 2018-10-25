Війна в Україні є не регіонально-європейською, а глобальною проблемою - Тимошенко

Тимошенко вважає, що для встановлення миру на Донбасі необхідно введення на окуповані території миротворчої місії ООН та Міжнародної цивільної адміністрації.

Народний депутат Юлія Тимошенко назвала війну на Сході України не регіонально-європейською, а глобальною проблемою.

Про це вона заявила під час виступу в ході 20-го щорічного Форуму з питань внутрішньої та глобальної безпеки, який проводить 25-27 жовтня міжнародна організація Crans Montana Forum у місті Женева (Швейцарія).

Лідер "Батьківщини" виступила з доповіддю на тему "Регіональні та глобальні виклики: приклад України" під час панелі "100 років після завершення І Світової війни. Ситуація з регіональною безпекою в Європі".

Юлія Тимошенко назвала війну на Сході України не регіонально-європейською, а глобальною проблемою і зазначила, що вона триває вже довше, ніж Перша світова війна.

Перша світова війна тривала 4 роки, 3 місяці і 14 днів. І сьогодні всі конференції по цій темі будуть аналізувати і наслідки, і висновки, і уроки того періоду. Але мало хто знає, що війна на сході України, анексія Криму, триває вже більше, ніж Перша світова війна - 4 роки, 8 місяців і 5 днів. Абсолютно мирна, незалежна Україна втратила вже 10 тисяч загиблими. Загинули 147 дітей, які взагалі ні в чому не винні. Більше 30 тисяч людей поранені, включаючи 300 дітей. Ми, як країна, не контролюємо 400 кілометрів свого власного кордону. І в нас 2 мільйона внутрішніх біженців, які не мають роботи, даху над головою. І усе це відбувається у 21 столітті прямо в центрі Європи", - зазначила нардеп.

Тимошенко зазначила, що сьогодні вже припинили говорити про війну в Україні публічно лідери інших країн, і все менше про це пишуть у західній пресі.

Вона наголосила на необхідності розширення "нормандського" переговорного формату за рахунок США та Великої Британії.

Тимошенко вважає, що для встановлення миру на Донбасі необхідно введення на окуповані території миротворчої місії ООН та Міжнародної цивільної адміністрації.