Бойовики накрили вогнем з "Граду" пункт пропуску поблизу Волновахи, загинули 6 людей - штаб АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«Терористи продовжують вбивати мирних громадян. Сьогодні близько 14.30 пункт пропуску в населеному пункті Бугас (поблизу Волновахи) був цинічно розстріляний бойовиками з реактивних систем залпового вогню «Град», - йдеться у повідомленні.

У штабі АТО уточнюють, що вогонь вівся з напрямку Старобешеве-Стила.

«В результаті обстрілу постраждали мирні громадяни, що перебували на пункті пропуску. 6 чоловік загинуло (дані уточнюються) та близько 20 отримали поранення», - наголошує прес-центр АТО.

Читайте такожСитуацію в донецькому аеропорті стабілізували, кіборгів підтримала артилерія

При цьому у штабі підкреслюють, що в районі даного пункту пропуску відсутні позиції українських військових, тому ця подія яскраво свідчить про те, що терористи свідомо відкрили вогонь по мирним мешканцям.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні раніше начальник Головного управління МВС України в Донецькій області Вячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook написав, що бойовики завдали артилерійського удару по блокпосту сил антитерористичної операції біля Волновахи і влучили в пасажирський автобус, у результаті 10 людей загинули, 13 поранені.