Постраждалим учасникам Майдану можуть надати статус ветеранів війни

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 233 із 302 народних депутатів зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом передбачається частину другу статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» доповнити новим пунктом 10, яким визнати інвалідами війни осіб, які стали інвалідами внаслідок поранень чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час масових акцій громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 по 21 лютого 2014 року.

Законопроектом також пропонується делегувати Кабінету міністрів України повноваження щодо визначення порядку надання статусу інваліда війни особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту.

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В пояснювальній записці зазначається, що під час масових акцій громадського протесту з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року тисячі патріотів отримали поранення різних ступенів тяжкості, з них – декілька сотень стали інвалідами, отримавши поранення.

«Водночас, переважна бiльшiсть поранених осіб, які стали інвалідами, не отримали допомоги від держави, продовжують лікування i реабілітацію власним коштом та до сих пір не мають законодавчо визначеного статусу. Враховуючи вищевикладене та з метою забезпечення належного рівня соціального захисту та гарантій особам, які стали інвалідами внаслідок поранень чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час масових акцій громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 по 21 лютого 2014 року виникла необхідність внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», - йдеться в записці.