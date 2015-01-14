Президент підпише указ про чергову хвилю мобілізації

00:13, 14 січня 2015
Політика
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Президент України Петро Порошенко заявляє, що підпише указ про чергову хвилю мобілізації.

мобилизация

Про це йдеться у його зверненні, у зв’язку з трагедією під Волновахою, яке оприлюднене у вівторок ввечері.

”Завтра я підпишу указ про чергову хвилю мобілізації. Впевнений, що український народ підтримає це рішення, і мобілізацію буде проведено успішно”, - зазначив глава держави.

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