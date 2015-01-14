Голова місії ОБСЄ закликав всі сторони на сході України проявляти максимальну стриманість



Як повідомляє сьогодні прес-служба ОБСЄ, за останні 24 години ситуація на сході Україні значно погіршилася, особливо біля Донецького аеропорту, а також наголошується, що з`явилося більше жертв серед цивільного населення в інших місцях.

”Голова спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, посол Ертугуль Апакан сьогодні закликав всі сторони проявляти максимальну стриманість на сході України”, - сказано в повідомленні.

Читайте такожВ ОБСЄ заявили про майже сотню випадків порушення режиму припинення вогню за два дні

Апакан також закликав до повного і негайного встановлення режиму припинення вогню та деескалації ситуації на Донбасі.

Посол очікує від усіх сторін, щоб вони співпрацювали з ОБСЄ та здійснили імплементацію Мінських домовленостей.