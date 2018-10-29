Росія вже вірить у вступ України до НАТО і це "жирний плюс" – аналітик

Росія почала вже серйозно розглядати ймовірність вступу Україні до НАТО.

Росія дуже боїться і сприймає як загрозу членство України в НАТО.

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Про це в ефірі телеканалу «Прямий» заявив аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва Володимир Горбач.

"Дуже добре, що в Росії Андрій Келін говорить про ймовірність членства України в НАТО. Це означає, що вони почали вже серйозно це розглядати. Поки що, це сказано так би мовити, в страх. Це не зараз, але гіпотетично в якійсь середньостроковій перспективі. Вони вже вірять в цю можливість, а це жирний плюс нам. Другий момент - на периметрі України вони збираються, з його слів, будувати в такому випадку міцні оборонні ешелони. А це величезний плюс, оскільки зараз там є наступальні ешелони. Звичайно це риторика лукава була, але якщо вони це зроблять, то це ще один жирний плюс нам. І третій момент. Вони цього дуже бояться і сприймають це як загрозу. Тому членство України в НАТО треба зробити. Те, чого вони бояться будь-якою ціною потрібно зробити", - сказав Горбач.