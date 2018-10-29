Росія погрожує побудувати "оборонні ешелони", якщо Україна вступить в НАТО

Там визнали, що вступ України в НАТО стане для РФ колосальною військовою та економічною проблемою.

У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації заявили, що вступ України і Грузії до НАТО можливий і це стане колосальною економічною проблемою для Росії.

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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив директор департаменту загальноєвропейського співробітництва МЗС РФ Андрій Келін.

Зокрема, він заявив, що першою хвилею розширення НАТО було сформульовано ключові принципи і вимоги для нових членів і серед них є пункт про необхідність врегулювати територіальні спори і конфлікти.

«У нинішній ситуації ні та ні інша країна (Україна і Грузія - УНІАН) ніяк не відповідають цим принципам, але ставлення до цих принципів змінюється. Ми це бачимо на прикладі останніх розширень, особливо в Чорногорії. Більше робиться на догоду політичній доцільності західних країн», - сказав Келін.

«До цих принципів почали підходити дуже гнучко. Що буде, якщо Україна і Грузія вступлять до НАТО? Для нас це буде колосальною військовою та економічною проблемою», - наголосив він.

За його словами, російській стороні доведеться «вибудовувати оборонний пояс поблизу нашої третьої столиці - Сочі», що потребуватиме витрат «колосальних ресурсів, аби запобігти можливим діям з боку ймовірного супротивника». При такому сценарії Росія буде змушена «вибудовувати на кордоні з Україною оборонні ешелони», додав він.

«У нас протяжність українського кордону колосальна - він абсолютно не обладнаний і нам доведеться вибудовувати там оборонні ешелони... щодо України», - сказав Келін.

За його словами, зараз ситуація «не диктує, що це може статися найближчим часом, але якщо відносини буде запущено і якщо наші західні, вже партнерами не назвеш, підуть шляхом нагнітання подальшої конфронтації - це може статися і нам доведеться до цього дуже серйозно готуватися», - наголосив російський дипломат.