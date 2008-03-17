Немиря вважає, що Росія не вплине на рішення НАТО щодо України

Віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ вважає, що позиція Росії не вплине на рішення країн НАТО щодо приєднання України до Плану дій стосовно членства (ПДЧ) в Альянсі.

Таку думку він висловив у розмові з власним кореспондентом УНІАН у Брюсселі.

«Позиція лідерів країн НАТО і НАТО як організації була і залишається послідовною: жодна країна не може мати права вето де-юре і де-факто на демократичний вибір будь-якої іншої країни стосовно бажання приєднатися до Альянсу. В даному разі, це правило відноситься і до Російської Федерації», - сказав український віце-прем`єр.

«Я не бачу причин, які б спонукали країни НАТО змінити цей принцип», - додав Г.НЕМИРЯ.

Як повідомляв УНІАН, 15 січня 2008 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО і голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК підписали спільний лист до керівництва НАТО, в якому висловили бажання України приєднатися до ПДЧ. Питання про приєднання України до ПДЧ має бути розглянуте на Бухарестському саміті НАТО на початку квітня.

15 березня польська «Газета Виборча» повідомила про готовність Росії допомогти країнам НАТО в обмін на відмову Україні і Грузії в приєднанні до ПДЧ.